Auftrag an Regierung: Sofort Grenzkontrollen!

, sagen der deutsche Bundesnachrichtendienst, das Bundeskriminalamt und der Verfassungsschutz in einem Dossier des "Gemeinsamenund Strategiezentrums" einen deutlichen Anstieg der illegalen Migration in der zweiten Jahreshälfte voraus. Die meisten illegalen Migranten kommen demnach weiterhin über die "geschlossene" Balkanroute.

Die Frage im krone.at- Voting, ob Österreich angesichts dieser düsteren Prognose seine Grenzen sofort strenger kontrollieren sollte, bejahten nicht weniger als 97 Prozent unserer User. Und in den Postings stellen sie klar, dass sie sich ein sofortiges Handeln unserer politischen Entscheidungsträger erwarten.

So meint Physalis: "Nicht immer so viel Trara machen, sondern hart durchgreifen und den Illegalen die Stirn bieten." Und Lapaz schreibt: "Herr Doskozil, lassen Sie alle anstürmenden Zuwanderer rigoros abweisen, Nur so bekommen wir langsam wieder Ordnung in unser Haus."

Doitnow fordert: "Strenge Grenzkontrollen. Wenn nötig mit Militär. Parteien die dies zu verhindern versuchen brauchen bei der Wahl gar nicht mehr antreten!"

Rauchmelder schreibt: "Sollte sich dieses Szenario auf der Balkanroute wirklich zuspitzen, dauert es nicht mehr lange bis sich auch die Migranten in Italien auf den Weg machen. Dann werden wir von 2 Seiten überrannt und die Deutschen machen die Grenzen dicht. Dann sitzen hunderttausende bei uns fest. Deshalb Grenzschutz mit allen Mitteln. Sofort." Und TheGoyimKnows befürchtet: "Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sämtliche Systeme zusammenkrachen."

Superknu gibt zu bedenken: "Flüchtlingshilfe Gut und schön, aber die Hilfe sollte sich auf AUSSERHALB der EU beschränken!!! Die Leute sollen gefälligst anpacken und den Aufbau ihres Landes beginnen! Dazu bekommen sie Starthilfe!!! Hilfe innerhalb der EU ist unütz rausgeworfenes Geld und wir können uns das auf die Dauer nicht leisten oder auch wir werden untergehen!!! Die Politik weiss das- ist aber offensichtlich viel zu dumm um was zu unternehmen!"

Littleboy schreibt: "Die Einwanderungspolitik einiger europäischer Staaten verstehen außer den Politikern selbst die meisten Menschen überhaupt nicht. Frau Merkel ist für diesen größten politische Fehler seit dem 2. Weltkrieg verantwortlich. Richtig finden diese Politik nur die Menschen, welche die Islamisierung des Abendlandes (kleinster Kontinent) wollen. Wir hätten von Anfang an nur in den Ländern der Auswanderer (Afrika, Arabien) helfen sollen."

Und very warnt: "Niemand lässt sich von einer "geschlossenen Balkanroute" aufhalten, wenn er in Österreich Asyl und 20- mal so viel Geld bekommt, wie er in der Heimat mit Arbeit verdienen kann..."