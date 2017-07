Aufregung um Facebook- Seite "Wir für Kurz"

Die Seite hat mittlerweile mehr als 5500 Likes - bei Weitem nicht so viele wie die echte Seite von Sebastian Kurz (592.000), aber genug, um reichlich Aufmerksamkeit zu bekommen. Genau das ist mit einem Posting vom Dienstag auch gelungen: "Zigtausende Migranten warten in Italien darauf, nach Mitteleuropa weiterzukommen, NGOs drohen, die Menschen nach Österreich zu bringen. Soll Österreich sich das gefallen lassen?" Darunter sind Innenminister Wolfgang Sobotka und Außenminister Kurz am Brenner zu sehen.

ÖVP distanziert sich

Nach zahlreichen kritischen Beiträgen, unter anderem von Klaus Schwertner von der Caritas, sah sich Kurz- Sprecher Peter L. Eppinger gezwungen, Stellung zu beziehen. In einem Kommentar auf Facebook erklärte er, dass man die Seite schon länger beobachte und auch schon Kontakt mit den Administratoren aufgenommen habe. Da dies nichts gebracht habe, sei bei Facebook die Löschung der Seite beantragt worden.