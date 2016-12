Aufmerksame Zeugin vereitelt Einbrechern die Tour

Es waren die verräterischen Lichtkegel zwei Taschenlampen, die einer Frau am Montagabend bei einem Spaziergang in Wien in einem Einfamilienhaus ins Auge fielen und sie sogleich zum Handy greifen ließen. Nach dem Notruf bei der Polizei rückten die Helfer mit einem Großaufgebot, darunter auch Beamte der WEGA, am Ort des Geschehens an und durchsuchte das Gebäude akribisch - mit Erfolg. Am Dachboden stellten die Beamten dann zwei mutmaßliche Einbrecher, die sich samt Beute vor den Beamten verstecken wollten.