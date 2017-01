Auf Sturm folgt Kältewelle: Bis zu minus 16 Grad

Jetzt wird es richtig winterlich: Von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich kann es am Donnerstag kräftig schneien, stellenweise wird mit bis zu einem halben Meter Neuschnee gerechnet - vor allem auf den Bergen im Bereich des Salzkammerguts oder am Arlberg.

Bis zu minus 16 Grad

Mit dem etwas abgeklungenen, aber nach wie vor spürbaren eisigen Wind kann es auch zu Schneeverwehungen kommen, die Lawinengefahr steigt. Im Osten und Süden des Landes blinzelt sogar die Sonne ein paarmal durch. Die Temperaturen bewegen sich zwischen minus neun und plus zwei Grad.

Mit Plusgraden ist nur im Südosten zu rechnen, klirrende Kälte gibt es hingegen in höher gelegenen Regionen mit Tiefstwerten von bis zu minus 16 Grad um die Mittagszeit. "Am Feiertag schneit es weiter, Temperaturen liegen bei maximal minus drei Grad", so Josef Lukas vom Wetterdienst UBIMET.

UBIMET-Wetterexperte Josef Lukas Foto: Ubimet/Andreas Scheiblecker

Matthias Lassnig, Kronen Zeitung