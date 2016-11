Auf "Mordor"- Sager kontert Strache: VdB "Gollum"

Am Dienstag hatte Bundespräsidentschaftskandidat Alexander Van der Bellen vor einer Machtübernahme durch die FPÖ und vor einer "Art Alpen- Mordor", also dem Land allen Übels in "Herr der Ringe", gewarnt. Am Mittwoch konterte Strache: Die Aussagen Van der Bellens seien "peinlich", der Ex- Grüne "entwickelt sich zum Gollum".