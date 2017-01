"Auf Gleise gestoßen": Weitere Videos angefordert

Nach wie vor beschäftigt die Wiener Ermittler der Fall einer 14- Jährigen, die laut eigener Aussage von einer Passantin in der S- Bahn- Station Krottenbachstraße "auf die Gleise gestoßen" worden sein soll . Mittlerweile steht zwar fest, dass sich die Attacke in der Station so nie abgespielt hatte - auf Videoaufnahmen sei ein Übergriff laut Polizei jedenfalls "nicht zu erkennen" -, dennoch hat die Exekutive nun zusätzliches Videomaterial angefordert, diesmal jenes aus der S- Bahn- Garnitur selbst.