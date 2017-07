Auf Foto gebannt: Wolf im Nordburgenland gesichtet

"Isegrim"- Sichtung im Nordburgenland: Am Waldrand von Baumgarten im Bezirk Mattersburg konnte dank einer Wildtierkamera ein Foto des Raubtieres gemacht werden. Bislang gibt es keine Meldungen darüber, dass sich Mensch und Wolf bereits Auge in Auge gegenüberstanden, auch Risse durch das Tier seien bis dato keine bekannt, erklärte Baumgartens Bürgermeister Kurt Fischer am Mittwoch.