Auch Westen und Süden starten in die Ferien

Mit Schulschluss in den übrigen sechs Bundesländern haben damit nun alle Kinder des Landes Ferien - in der Vorwoche war bereits Ostösterreich gestartet.

Und auch wenn es der Großteil wohl noch gar nicht so genau wissen will: Schulbeginn ist in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland am 4. September, eine Woche Schonfrist hat der Rest Österreichs und startet mit dem neuen Schuljahr am 11. September.

Verzögerungen vorprogrammiert

Da es viele Menschen nun wieder in die Ferne treibt, sollten sich Autofahrer schon vorab auf Verzögerungen einstellen. Die Autofahrerklubs rechnen mit Staus und starkem Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen - hier speziell vor Baustellen - und anderen Transitrouten.