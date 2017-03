Auch Österreichs Richter für Kopftuchverbot

Nach dem Vorpreschen des steirischen bfi, ein Kopftuchverbot in seinem Institut zu erlassen , haben sich nun auch Österreichs Richter in die Diskussion eingeschaltet und in der Causa Stellung bezogen. Und deren Haltung ist klar: Auch sie fordern im Gerichtssaal ein Verbot des Kopftuches, neben der Verbannung sämtlicher anderer Religionssymbole sowie der Kreuze. Denn weltanschauliche und religiöse Symbole aller Art seien "mit dem neutralen Richter nicht kompatibel", so Richter- Präsident Werner Zinkl.