Auch der Westen und Süden startet in die Ferien

Und nun haben es auch die Letzten geschafft: Am heutigen Freitag erhalten insgesamt rund 640.000 Schüler in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg und in der Steiermark ihre Zeugnisse und starten danach in die neunwöchigen Sommerferien. Der Reiseverkehr auf Österreichs Straßen ist damit wieder am Rollen, mit Staus und Verzögerungen muss gerechnet werden.