Attacke in Wien: Täter bei Grenzkontrolle gefasst

Es war laut Polizei "eine klassische Beziehungstat". Der verdächtige Mazedonier habe seiner Ex am 23. Juli gegen sechs Uhr Früh in der Liniengasse in Wien- Mariahilf aufgelauert, sie erst mit Pfefferspray attackiert, auf sie eingeprügelt und schließlich mehrfach auf die Frau eingestochen.

Europaweit per Haftbefehl gesucht

Während das Opfer (32) lebensgefährlich verletzt ins Spital eingeliefert wurde, ergriff der mutmaßliche Täter die Flucht. Und wie sich nun herausstellte, gelang es dem 36- Jährigen trotz eingeleiteter Großfahndung, Österreich zu verlassen: Denn der europaweit per Haftbefehl gesuchte Mazedonier ging nun rund 1100 Kilometer vom Tatort entfernt ins Netz.

Der Verdächtige saß in einem Reisebus und wollte von der Türkei nach Griechenland fahren. Er hatte offenbar nicht damit gerechnet, dass die griechischen Grenzbeamten die Ausweise der Insassen kontrollieren. Auslieferungshaft!

Klaus Loibnegger, Kronen Zeitung