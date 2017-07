Asylwerber zu Polizei: "Nie über Bombe geredet"

"Ich habe die Bombe auf fünf Minuten gestellt." Dieser Satz löste in Wien - wie berichtet - einen Polizeieinsatz samt Öffentlichkeitsfahndung aus. Touristen mit Arabischkenntnissen hatten bereits am 17. Juli in einer Wiener U- Bahn- Garnitur der Linie U1 diese Worte im Gespräch zwischen zwei Männern aufgeschnappt - und wurden rasch hellhörig. Da einer von ihnen auch noch einen Koffer bei sich hatte, befürchteten die Zeugen Schlimmes und stiegen sofort aus dem Zug.

Foto: Wiener Linien/Johannes Zinner

Anschließend alarmierten sie die Polizei, die die U- Bahn in der Station Reumannplatz anhielt und durchsuchte. Doch weder die zwei Männer noch ein Koffer wurden gefunden. Im Zuge der Ermittlungen konnten jedoch Fotos der beiden Männer aus Überwachungskameras sichergestellt werden. Am Montag erhöhte die Polizei den Fahndungsdruck und veröffentlichte diese Bilder.

Verdächtige namentlich bekannt

Mit Erfolg: "Die beiden Gesuchten sind mittlerweile namentlich bekannt, einer der Gesuchten hat sich aus Eigenem bei der Polizei gemeldet", so Polizeisprecher Paul Eidenberger gegenüber krone.at.

Laut ersten Angaben des Verdächtigen - er lebt bereits seit Jahrzehnten in Österreich und spricht auch Deutsch - seien die Äußerungen in der U- Bahn "nicht ernst gemeint" gewesen. In der Einvernahme relativierte der Mann jedoch seine ursprüngliche Aussage, er sei falsch verstanden worden. Tatsächlich habe er nie über eine Bombe gesprochen, die Touristen dürften ihn missverstanden haben.

Auch zweiter Verdächtige einvernommen

Auch der zweite Mann, ebenso ein Palästinenser, der nur Arabisch spricht, wurde mittlerweile einvernommen. Er hat ebenso bestritten, von einer Bombe gesprochen zu haben. "Das Wiener Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) hat die Ermittlungen übernommen", so Polizeisprecher Eidenberger. Nach Hausdurchsuchungen und Verhören befinden sich beide auf freiem Fuß.