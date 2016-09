Asylwerber bedrängt 17- Jährige - und kommt frei

Ein angeblicher Vergewaltigungsversuch ist Thema Nummer 1 an Stammtischen in Wiener Neudorf im niederösterreichischen Bezirk Mödling. Eine 17- Jährige soll von einem im selben Haus wohnenden Asylwerber in den Keller gelockt und bedrängt worden sein - und das nicht zum ersten Mal. Dass der Verdächtige nicht in U- Haft sitzt, sorgt für Empörung.