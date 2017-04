Artikel in Kinderzeitung sorgt in Türkei für Unmut

In der Türkei hat sich Unmut über einen Artikel in einer Vorarlberger Kinderzeitung geregt. Darin steht etwa geschrieben: "Leute, die nicht seiner Meinung sind, duldet der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nicht. In den letzten Monaten hat er viele seiner Gegner ins Gefängnis sperren lassen." Diese Zeilen wurde seitens eines türkischen Journalisten unter anderem als "politische Hetze" gewertet. Nun will das türkische Generalkonsulat in Vorarlberg eine Stellungnahme abgeben.