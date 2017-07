Arnold Schwarzenegger rät Trump, mehr zu lesen

Arnold Schwarzenegger, Filmstar und Ex- Gouverneur, rät US- Präsident Donald Trump, mehr zu lesen. "Ich hoffe, dass jemand, der neu ist in der Politik und so ein Amt bekleidet, realisiert, dass er lesen, sich informieren und recherchieren muss. Dass er Berater um sich schart. Ich hatte als Gouverneur immer Leute um mich, die viel klüger waren als ich", sagte Schwarzenegger, der am Sonntag 70 wird.