Arlberg: 25 Skiunfälle in nur eineinhalb Stunden

Eine Skiroute in Vorarlberg ist am Dienstagnachmittag gesperrt worden. Grund dafür waren 25 Skiunfälle, die sich innerhalb von nur eineinhalb Stunden auf der Piste ereigneten. Einige der Gestürzten zogen sich schwere Verletzungen zu - fünf davon wurden in die Krankenhäuser Bludenz und Feldkirch eingeliefert.