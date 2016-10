Arbeitslosigkeit im September weiter gestiegen

Die aktuelle Arbeitslosenquote gemäß der internationalen Definition von Eurostat liegt bei 6,2 Prozent und damit um 0,5 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahres. Die Jugendarbeitslosenquote beträgt nach dieser Definition 10,8 Prozent und ist damit um 0,1 Prozentpunkte gesunken.

Foto: APA

Die Anzahl der Beschäftigten ist auch im September deutlich gestiegen. Mit 3,64 Millionen unselbstständig Erwerbstätigen liegt die Zahl der Arbeitsplätze um 53.000 (+1,4 Prozent) über dem Wert des Vorjahres. Dem Arbeitsmarktservice sind zudem 42.499 offene Stellen gemeldet, das ist eine Zunahme im Jahresabstand um 8729 (+25,8 Prozent).

Stärkster Anstieg in Wien

Den deutlichsten Rückgang an vorgemerkten Arbeitslosen verzeichnet weiterhin Tirol mit minus 7,7 Prozent, gefolgt von Salzburg (minus 3,9 Prozent), Kärnten (minus 2,5 Prozent) und Vorarlberg sowie der Steiermark (jeweils minus 2,0 Prozent). Auch im Burgenland ist nun mit minus 1,2 Prozent die Zahl der Arbeitslosen wieder leicht abnehmend. Ansteigend bleibt sie dagegen noch in Oberösterreich (plus 0,8 Prozent), Niederösterreich (+2,5 Prozent) und in Wien (+2,6 Prozent).

Foto: APA

Immer mehr Ausländer arbeitslos

Besonders deutlich verschlechtert hat sich die Situation am Arbeitsmarkt für Ausländer. Die Anzahl der Arbeitslosen ohne österreichische Staatsbürgerschaft ist im Jahresabstand um acht Prozent gestiegen, 92.540 der 323.239 Arbeitslosen sind Ausländer. Fast ebenso viele Arbeitslose (exakt 90.783) sind über 50 Jahre alt, ihre Zahl hat um 6,5 Prozent zugenommen.

Foto: APA