Arbeitslosigkeit im Oktober weiter gestiegen

Bei Frauen, älteren Personen, Menschen mit gesundheitlichen Problemen sowie Ausländern stieg die Arbeitslosigkeit stärker an, die Lehrstellensuche war hingegen leichter.

Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 10,8 Prozent

Die Arbeitslosigkeit nach österreichischer Berechnung ging um 0,1 Prozentpunkte auf 8,6 Prozent zurück, teilte das Sozialministerium am Mittwoch mit. Für die Quote nach internationaler Definition des EU- Statistikamts Eurostat lag in der Früh nur der Augustwert vor, nämlich 6,2 Prozent (+0,5 Prozentpunkte). Die Jugendarbeitslosigkeit betrug nach dieser Berechnung 10,8 Prozent (- 0,1 Prozentpunkte). Die Beschäftigung ist im Oktober erneut kräftig - um 1,6 Prozent - angestiegen. Die Jugendarbeitslosigkeit war das 12. Monat in Folge rückläufig (- 6,3 Prozent).

Foto: APA