Arbeitsinspektor fordert Intim- Waxing mit Aussicht

Vorschrift ist Vorschrift - doch manchmal treibt das wahrlich seltsame Blüten. Eine solche Erfahrung hat nun die Inhaberin eines Wiener Beauty Salons machen müssen. Die bekam nämlich Besuch vom Arbeitsinspektorat, und das hatte zumindest in einem Punkt Grund zur Klage. Die Räume, in denen Intim- Waxing durchgeführt werden (ein doch sehr intimer Akt), bieten für Mitarbeiter keine Sicht ins Freie - so will es aber das Gesetz. Deshalb bekam die Frau gewaltig Ärger. Ihrem eigenen machte sie daraufhin auf Facebook Luft.