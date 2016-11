Arbeiter in Wien per Kran aus Baugrube geborgen

Ein Arbeiter ist am Donnerstagabend auf einer Baustelle in Wien- Favoriten von einer Betonsäule sechs Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Da sich der Unfall in einer zwölf Meter tiefen Baugrube ereignete, wurde zur Bergung des Mannes ein Höhenretter der Berufsfeuerwehr herangezogen.