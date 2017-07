Anzeigenflut: Schon mehr Drogen- als Alko- Lenker

Schwerpunktaktion der Wiener Polizei in der Nacht auf Sonntag in der Triester Straße, die gerade an Wochenenden oft auch als illegale Rennstrecke missbraucht wird: Die "Krone" hat die Landesverkehrsabteilung begleitet und wurde so Zeuge einer wahren Anzeigenflut. Mehrere Drogen- und Alkolenker wurden ertappt!