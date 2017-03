Anzeigen gegen Asylwerber um 54 Prozent gestiegen!

2016 wurden in Österreich wegen gerichtlich strafbarer Handlungen 537.792 Anzeigen erstattet, heißt es seitens des BMI. Das bedeutet einen Anstieg um 19.923 oder um 3,8 Prozent im Vergleich zu 2015.

BK-Direktor Franz Lang, Innenminister Wolfgang Sobotka und Stefanie Rinderle-Ma von der Uni Wien Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Besonders hervorzuheben: Der österreichischen Polizei gelang es, mit knapp 46 Prozent die höchste Aufklärungsquote der letzten zehn Jahre zu erzielen! Im Vergleich zu 2015 konnte sie um 1,9 Prozentpunkte, im Vergleich zu 2007 um 6,5 Prozentpunkte gesteigert werden.

Damit Österreich auf weiter sicher bleibt bzw. auch noch sicherer wird, wird die Zahl der Polizeibeamten im Land um mehr als 1500 aufgestockt. Und auch in die Ausrüstung will man weiter investieren, 110 Millionen Euro sind dafür veranschlagt. Doch auch die Bevölkerung selbst ist weiter dazu angehalten, wachsam zu sein und soll bei sicherheitspolitischen Fragen mehr Mitspracherecht erhalten. So solle das Sicherheitsvertrauen der Österreicher gestärkt werden, erklärte der Innenminister. "Es braucht eine Gesellschaft des Hinsehens, nicht Wegschauens", meinte Sobotka einmal mehr.

Foto: Andi Schiel

Wohnungseinbrüche zurückgegangen

Die Zahl der Wohnungseinbrüche im Jahresvergleich sank gegenüber dem Vorjahr um 16,4 Prozent - es ist damit der niedrigste Wert der letzten zehn Jahre. Die Täter hierbei stammen vor allem aus dem Ausland. So steht Rumänien auf Platz eins, dahinter folgen Serbien, Georgien, Albanien und Kroatien.

Foto: APA/Herbert Pfarrhofer

Anstieg bei Gewaltdelikten, aber enorme Aufklärungsquote!

In puncto Gewalt ist im Gegensatz dazu ein Anstieg bei der Zahl der Anzeigen zu bemerken. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl um knapp sieben Prozent. Hauptfaktor sei hierbei Auseinandersetzungen von Migranten, hieß es. Auch wurden bei leichten Körperverletzungen knapp 2000 Fälle mehr verzeichnet. Was die Wahl der Waffen betrifft, griffen die meisten Täter zu Messern. Zwei von drei Gewalttaten sind übrigens Beziehungstaten.

Hierbei allerdings kann die Polizei - was die Aufklärungsquote betrifft - einen neuerlichen und überaus großen Erfolg verbuchen: Immerhin beträgt sie in dieser Sparte 83,9 Prozent, neuer Rekord im Zehn- Jahres- Vergleich und ein Beweis für die großartige Ermittlungsarbeit der Polizei.

Foto: APA/dpa/Jan-Philipp Strobel (Symbolbild)

Cybercrime- Delikte steigen weiter

Weniger Erfreuliches gibt es rund um Cybercrime- Delikte zu berichten. Diese stiegen im Vergleich zum Vorjahr erneut - und zwar gewaltig. So gab es bei den Anzeigen einen Anstieg von knapp 31 Prozent, hieß es. Die Aufklärungsquote liegt bei knapp zwei Prozent.

Zuwachs bei Anzeigen wegen Wirtschaftskriminalität

Erstmals seit dem Jahr 2012 gab es zudem auch im Vorjahr einen neuerlichen Anstieg im Bereich der Wirtschaftskriminalität - und zwar um knapp elf Prozent von 48.601 Delikten im Jahr 2015 auf 53.905.

Anstieg bei Anzeigen gegen Asylwerber um 54 Prozent!

Einen enormen Anstieg von 54 Prozent gibt es bei der Zahl der angezeigten Straftaten, die von Asylwerbern verübt wurden. Waren es im Jahr 2015 noch 14.458, stieg die Zahl im Vorjahr auf 22.289. Die meisten Delikte wurden dabei von Afghanen verübt - 5072 waren 2016 tatverdächtig.

Foto: BMI

Überraschend dabei: Laut Kriminalstatistik gab es hierbei mehr Anzeigen gegen 14 bis 17 Jahre alte Verdächtige - in der Altersgruppe waren es 1622 -, 1208 Anzeigen wurden gegen Männer zwischen 18 und 20 Jahren erstattet. Auf den Plätzen hinter afghanischen Staatsbürgern folgen angezeigte Asylwerber aus Algerien, Marokko, Nigeria und Syrien. Was die verübten Delikte betrifft, rangiert auf Platz eins Diebstahl mit 4684 Tatverdächtigen, gefolgt von Körperverletzung und Suchtmitteldelikten.