Antrittsbesuch von Van der Bellen in Brüssel

Der neue Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Montag in Begleitung von Bundeskanzler Christian Kern seinen Antrittsbesuch bei der EU absolviert. In Brüssel besprach Van der Bellen mit Kommissionspräsidenten Jean- Claude Juncker die aktuelle Situation in der EU und ihre Sorgen über den bevorstehenden Brexit, den das österreichische Staatsoberhaupt als "tragische Fehlentscheidung" bezeichnete.