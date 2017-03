Anti- Rassismus- Demo legt Wien am Samstag lahm

Im Rahmen des internationalen Aktionstags gegen Rassismus finden in mehreren europäischen Städten Demonstrationen statt, um "gegen die mörderische und rassistische Abschottungspolitik Europas zu demonstrieren", so der Veranstalter. Die Teilnehmer sammeln sich ab 14 Uhr im Märzpark bei der U6- Station Burggasse/Stadthalle, der Abmarsch ist für 15 Uhr vorgesehen. Die Schlusskundgebung findet vor dem Parlament statt, angemeldet wurde die Demonstration bis 18 Uhr. Die Polizei geht von einem ruhigen Verlauf der Kundgebung aus, sagte Sprecher Paul Eidenberger.

Großräumiges Ausweichen empfohlen

Der ÖAMTC erwartet "teils erhebliche Behinderungen" in Rudolfsheim- Fünfhaus, auf dem Gürtel in beide Richtungen sowie in der Innenstadt. Entlang der Route und an angrenzenden Straßenzügen wird die Polizei temporäre Verkehrssperren einrichten.

Die Demonstration hat auch Auswirkungen auf die Wiener Linien. Die Straßenbahnlinien 1, 2, 5, 6, 18, 46, 49, 71 und D werden ebenso wie die Autobuslinien 13A und 48 kurzgeführt bzw. umgeleitet. Die Vienna- Ring- Tram stellt ihren Betrieb ab 15 Uhr ein, informierte der ARBÖ. Beide Autofahrerclubs empfehlen, großräumig auszuweichen.