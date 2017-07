Angestellte bei Überfall auf Trafik verletzt

Ein Überfall auf eine Trafik hat am Dienstag im Salzburger Stadtteil Lehen mit einer Verletzten geendet. Zwei Täter stürmten am Vormittag in das Geschäft, zumindest einer der beiden soll eine Schusswaffe bei sich gehabt haben. Die Täter dürften schlussendlich aber ohne Beute geflohen sein, nach ihnen wird gefahndet.