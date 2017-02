Andre Hellers Steuerflucht in die Schweiz enthüllt

André Heller hat sich immer mit opulenten Projekten in Szene gesetzt - und dabei finanziell oft Grenzen überschritten. Der Schweizer "Tagesanzeiger" hat nun einen Artikel zu Hellers Firmen aus den 1980er Jahren veröffentlicht. Der international tätige Künstler ließ seine Gesellschaften über einen Schweizer Anwalt verwalten: Die Artevent AG und die Kurrent Holding AG sind an der Adresse einer Zürcher Anwaltskanzlei registriert.

Für 2009 wies die Artevent AG einen Gewinn von 8,2 Millionen Franken (7,6 Millionen Euro) aus. Hellers Schweizer Verwaltungsrat gab gegenüber dem "Tagesanzeiger" an, dass in dieser Summe sämtliche seit Gründung der Gesellschaft 1986 erzielten Gewinne kumuliert seien: "Ausschüttungen wurden keine vorgenommen." Heller selbst sagte, dass bei seinen Firmen alles korrekt gelaufen sei.

André Heller im von ihm gestalteten Paradiesgarten "Anima" in Marokko Foto: APA/ANIMA/STEFAN LIEWEHR

Schweizer Firmen wegen Waldheim- Affäre?

Die Firmen wurden in den 1980er Jahren gegründet, Heller erklärte dies mit den damals politisch angespannten Verhältnissen in Österreich: 1986 wurde Kurt Waldheim zum Bundespräsidenten gewählt, trotz seiner Mitgliedschaft bei Hitlers SA. Die Waldheim- Affäre belastete das Verhältnis Österreichs zu den USA. Heller sagt heute, seine Vertragspartner in Amerika hätten Verträge lieber mit einer Gesellschaft in einem unbelasteten Staat abschliessen wollen. Also sei die Firma Admart, die heute nicht mehr existiert, in Zug gegründet worden.

Der "Tagesanzeiger" berichtet jedoch, Gerichtsakten aus den USA würden dieser Darstellung widersprechen: Tatsächlich schlossen die US- Partner einen Vertrag mit Hellers österreichischer Gesellschaft ab. Erst später wurde diese Gesellschaft an die Admart in Zug verkauft. 2011 wurde die Firma liguidiert, das österreichische Finanzamt forderte kurze Zeit später im Zuge einer Steuerprüfung Nachzahlungen in Millionenhöhe.

André Heller beim Wahlkampfabschluss der Initiative "Gemeinsam für Van der Bellen" Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Heute wieder Holding in Wien

2008 wurde mit der Kurrent Holding eine weitere Firma in Zürich gegründet, wieder vom Zürcher Rechtsanwalt. Heller scheint dort als alleinigem Eigentümer auf. Auf diese Holding wurde das Vermögen der Artevent übertragen, die zuvor Hellers Parkanlage am Gardasee verwaltet hatte. Heute konzentriert der Künstler seine wirtschaftlichen Aktivitäten wieder Wiener Holding Wise Decisions. Diese Firma soll heute auch Eigentümerin der Schweizer Kurrent Holding sein.