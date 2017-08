Amoklauf geplant: 15- Jähriger ist zurechnungsfähig

Jener 15- Jährige, der im Juli an einer Schule in Oberösterreich einen Amoklauf geplant haben soll, ist zurechnungsfähig. Zu diesem Ergebnis kam nun ein psychiatrisches Gutachten. Der Bursch wird daher angeklagt. Da er aber als gefährlich eingestuft wurde, wurde auch eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher wurde beantragt.