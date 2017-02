Amokfahrer rast mit Opfern im Pkw gegen Tunnelwand

Ein betrunkener Schweizer hat ein Tiroler Pärchen in der Nacht auf Samstag in Todesangst versetzt: Der 23- Jährige setzte sich einfach in das vor einem Lokal abgestellte Auto, in dem Mario (35) mit seiner 28- jährigen Freundin Andrea saß - und raste los. Die Amokfahrt endete mit dem Frontalaufprall an einem Tunnelportal. "Wir hatten mit unserem Leben abgeschlossen", so der 35- Jährige.