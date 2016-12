"Am Westbahnhof ist die Situation unerträglich"

Schlägerei zwischen zwei Männern, 41- Jähriger mit mehreren Messerstichen schwer verletzt, handfester Streit unter Jugendlichen, 83- jährige Pensionistin bestohlen, Passantin mit Pfefferspray attackiert, randalierende 25- Jährige, und am Dienstag kam es erneut zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei verfeindeten Banden. Die Liste der diesjährigen Polizeieinsätze am Westbahnhof ist lange.

Die Haupthalle des Wiener Westbahnhofs Foto: Peter Tomschi

"In der Nacht geht es hier schlimm zu"

Leidtragende sind die Anrainer, Öffi- Fahrgäste und die dort ansässigen Betriebe. 22 Betriebe wandten sich deshalb im Sommer mit einer Petition an die Polizei. "In der Nacht geht es hier schlimm zu", erzählt der Mitarbeiter einer Imbissbude. Er möchte lieber anonym bleiben, zu oft wurde er schon bedroht. Ziegelsteine und andere Wurfgeschosse landeten bereits in dem kleinen Laden. "Vor einem Jahr war es besonders schlimm, dank der Polizeipräsenz hat sich die Lage etwas verbessert", so der Angestellte.

Foto: Peter Tomschi

"Im Gegenteil, es wird schlimmer", meint hingegen Zhang Jian Dan. Der Mitarbeiter eines asiatischen Fast- Food- Lokals: "Kaum ist die Polizei weg, gibt es wieder Probleme."

Zhang Jian Dan arbeitet in einem Asia-Fast-Food-Lokal: "Es wird schlimmer." Foto: Peter Tomschi

Polizei: "Nehmen die Sache sehr ernst"

"Bei vielen Auseinandersetzungen handelt es sich um Revierkämpfe. Einheimische sind nicht betroffen", sagt Polizeisprecher Johann Golob. "Wir nehmen die Sache sehr ernst und halten Kontakt zu den Kommunen." Oft würde es den Jugendlichen allerdings an Arbeitsplätzen, Ausbildung und Rückhalt in der Familie fehlen. Golob: "Integrationsarbeit kann die Polizei nicht übernehmen."

Foto: APA/Herbert Neubauer (Archivbild)

Isabella Kubicek, Kronen Zeitung