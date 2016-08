"Alt- Wien"- Kindergärten: Verein meldet Konkurs an

Eben diese Mittel werden nun zurückgefordert, was als Grund für die Zahlungsunfähigkeit genannt wurde, teilte der Gläubigerschutzverband Creditreform und der Alpenländische Kreditorenverband am Dienstag mit.

Passiva von etwa 7,5 Millionen Euro

Betroffen sind neben 30 Gläubigern auch 297 Arbeitnehmer. Den Aktiva von rund 227.000 Euro stehen Passiva von etwa 7,5 Millionen Euro gegenüber. Die Forderungen der Lieferanten werden mit 235.800 Euro beziffert - die Höhe der ausstehenden Gehälter bzw. Löhne für August 2016 mit 570.000 Euro. Sämtliche Mitarbeiter wurden, so ist zu erfahren, bereits am 26. August beim Arbeitsmarkservice zur Kündigung gemeldet.

Der 1966 gegründet Verein betreibt an 33 Standorten Kindergärten und in neun Niederlassungen Horte. Der Höchststand an betreuten Kindern lag bei 2276. Derzeit werden noch 773 Kinder betreut.

Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Keine Bankgarantie, keine Einigung

Die Stadt hatte Mitte des Monats endgültig einen Schlussstrich im Nervenkrieg um die 33 "Alt- Wien"- Kindergärten mit 2276 Kindern gezogen. Sie forderte vom Vereinsverantwortlichen Richard Wenzel 6,6 Millionen Euro an - laut MA 10 zweckwidrig verwendeten - Förderungen zurück und verlangte eine Bankgarantie für diese Summe sowie die Neubesetzung des Vereinsvorstands und die Nachreichung der Jahresabrechnung für 2015.

Alle Forderungen waren nicht erfüllt. Ein Vergleichsangebot zur Rückzahlung lehnte die Stadt mangels Bankgarantie ab. Die Kindergärten schließen deshalb. Mehr als jeder zweite Knirps hat mittlerweile einen neuen Betreuungsplatz. Die übrigen Kinder sowie rund 300 Angestellte blicken in eine ungewisse Zukunft.

Foto: APA/HERBERT NEUBAUER