Alpinistin stürzt in OÖ 40 Meter tief in den Tod

Am Ende einer Stahlstiege wartete ein anderer Wanderer, deshalb beeilte sich eine 70- jährige Bergsteigerin besonders. Doch die höfliche Geste ging fürchterlich schief. Am Ende der Stiege stürzte die Frau vor den Augen des entsetzten "Gegenverkehrs" 40 Meter tief eine Steilwand hinab in den Tod.