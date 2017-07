Alpinistin stürzt am Dachstein in Gletscherspalte

Eine 43- jährige Tschechin ist bei einem Sturz in eine Gletscherspalte am Freitag am Dachstein verletzt worden. Die Frau war in einer insgesamt sechsköpfigen Gruppe von Alpinisten unterwegs. Sie rutschte beim Aufstieg zum Hallstättergletscher rund 30 Meter tief ab und stürzte anschließend in eine etwa sechs Meter tiefe Gletscherspalte.