Alles über Straches Traumhochzeit in der Wachau

Längst pfiffen es die Spatzen von Schloss Dürnstein herab. Nur einen Steinwurf weiter, in Weißenkirchen, ist es dann passiert: FPÖ- Chef Heinz- Christian Strache (47) hat am Freitag unter strengen Sicherheitsvorkehrungen in der Wachau seine junge Langzeitpartnerin, die Journalistin Philippa Beck (27), geheiratet. Obwohl es ja lange Zeit hieß, dass Heirat zwar ein Thema sei, aber nicht in absehbarer Zeit passieren würde ...