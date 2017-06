Alkohol bei Hitze: Betrunkener verlor seine Waffe

Eine Frau alarmierte gegen 21.30 Uhr die Polizei, dass ein Mann bei der Simmeringer Hauptstraße am Boden und neben ihm eine Pistole liegt. Als die Beamten eintrafen, hatte sich der 33- Jährige bereits auf eine Parkbank geschleppt, die Luftdruckpistole lag immer noch am Boden.

Da sich der Mann nicht ausweisen konnte, wurde er in seine nahe gelegene Wohnung gebracht. Dort entdeckten die Polizisten nicht nur Marihuana in Gläsern und Plastikbehältern, sondern eine weitere Luftdruckpistole, einen Dolch und ein Kukri- Messer. All das wurde dem 33- Jährigen abgenommen, der Alkoholisierte wurde angezeigt.

Trinksprüche, Schimpfparolen und Spuckattacke

In einer Kleingartensiedlung in der Oriongasse machten wiederum zwei betrunkene Männer Schwierigkeiten. Die beiden 24- Jährigen, die gegen 20 Uhr alkoholisiert lautstark Trinksprüche vortrugen, beschimpften drei Polizisten, die wegen eines ganz anderen Einsatzes vorbeigingen. Dabei wurden die Beamten bespuckt und mit "All Cops Are Bastards" (Alle Polizisten sind Bastarde) beschimpft. Als sich die Randalierer nicht beruhigen ließen, wurden sie festgenommen, berichtete die Polizei.