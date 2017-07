Alarm um Roms Asyl- Plan: "Können Grenze schließen"

In zwei österreichischen Ministerien verursachte am Montag eine Meldung aus Rom ziemlich viel Aufregung: In Italien sollen Politiker planen, an 200.000 Migranten Visa zu verteilen und sie nach Norden zu schicken. Innen- und Verteidigungsminister erfuhren vom Alarm bei der Visite der Brenner- Grenze.