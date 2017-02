Akademikerball: Wiener City wird heute "Kampfzone"

Die Aufbauarbeiten von Sperrgittern und Schutzvorkehrungen sind in der Innenstadt bereits im vollen Gange. Angemeldet ist ein Demonstrationszug der "Offensive gegen Rechts", zwei weitere wurden noch am Donnerstag von den Veranstaltern zurückgezogen . Der Demo- Zug startet ab etwa 17 Uhr vom Schottentor durch die Innenstadt und wird bis zum Stephansplatz führen. 2000 Teilnehmer werden dazu erwartet. Zudem soll es auch noch eine von der Plattform "Jetzt Zeichen setzen!" organisierte Veranstaltung am Ballhausplatz geben.

Foto: APA/HERBERT P. OCZERET, APA

Foto: APA Grafik

Umgebung ab 16 Uhr großräumig meiden

Empfohlen wird, ab 16 Uhr die Umgebung großräumig zu meiden, auf der Ringstraße kann es bereits dann zu temporären Sperren kommen. Die polizeiliche Sperrzone rund um die Hofburg gilt ab 17 Uhr, auch die Ringstraße wird dann zwischen Schwarzenbergplatz und Hofburg gesperrt.

Foto: Zwefo

Polizei filmt mit

Erstmals filmt die Exekutive diesmal auch mit und wird die Videos dann am nächsten Tag auf dem neuen YouTube- Kanal "Polizei- TV" ins Netz stellen. Über das aktuelle Geschehen wird die Exekutive zudem zeitnah auch in den sozialen Medien, wie etwa Twitter, berichten, was im Zuge einer Diskussionsrunde auch Kritik hervorrief .

Foto: Zwefo

Der Akademikerball wird seit 2013 von der FPÖ veranstaltet. Er ist Nachfolger des von deutschnationalen Burschenschaften getragenen Balles des Wiener Korporationsringes (WKR- Ball).

Demo gegen Kopftuchverbot am Samstag

Doch vor Samstagabend wird die Wiener City wohl nicht zur Ruhe kommen. Denn bereits ab Mittag steht der nächste Demonstrationszug in den Startlöchern. Unter dem Motto "Gegen die autoritäre Bevormundung" versammeln sich ab etwa 13.30 Uhr Muslime in der Innenstadt, um ihrem Ärger über das im Rahmen des Integrationspakts beschlossene partielle Kopftuchverbot Luft zu machen .

Foto: dpa/A3750 Andreas Gebert (Symbolbild)