Akademikerball: City wird zur Hochsicherheitszone

Wegen des Akademikerballs in der Wiener Hofburg verwandeln sich am Freitag wieder weite Teile der Innenstadt in eine Hochsicherheitszone! Ab 17 Uhr gilt rund um den Heldenplatz ein Platzverbot, die Polizei ist mit 2700 Beamten im Einsatz. Drei Demonstrationsmärsche sind angekündigt, am Ring (vor allem im Bereich Universität) ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.