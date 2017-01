Akademikerball: 2700 Kräfte stehen im Demo- Einsatz

Der Akademikerball findet 2017 am 3. Februar in der Hofburg statt. Wie in den vergangenen zehn Jahren sind auch heuer wieder Demonstrationen angemeldet. "Derzeit gibt es vier angemeldete Gegenkundgebungen, im Prinzip geht es aber dabei um zwei Stränge, die bei der Uni zusammenlaufen", so Polizeipräsident Gerhard Pürstl bei einem Runden Tisch unter anderem mit krone.at- Chefredakteur Richard Schmitt in der Landespolizeidirektion.

krone.at-Chef Schmitt mit Staatsanwalt Jarosch, Journalistin Schell und Polizeichef Pürstl (v.r.n.l) Foto: Peter Tomschi

"Informieren über das Wirken der Polizei"

Erstmals filmt die Exekutive dieses Jahr auch mit und wird die Videos dann am nächsten Tag auf dem neuen YouTube- Kanal "Polizei- TV" ins Netz stellen. Zudem wird das aktuelle Geschehen ständig auf sozialen Medien und auf Twitter bekannt gegeben. "Wir nehmen damit Falschmeldungen den Wind aus den Segeln und informieren über das Wirken der Polizei", so Pürstl.

Foto: Peter Tomschi

Kritik wegen geplanter Web- Videos

Bei der Diskussion erntete die Polizei teils Kritik daran, dass jetzt auch selbst Videoberichte produziert werden. "Es ist unser gutes Recht, transparent über unsere Arbeit zu berichten. Wir halten uns an das Medienrecht und veröffentlichen selbstverständlich kein Beweismaterial", so der Präsident.

Foto: Peter Tomschi

Florian Hitz, Kronen Zeitung