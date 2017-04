Airbus spendierte Lobbyisten 41 Millionen Euro

Der österreichische Eurofighter- Auftrag ist der Airbus Group (EADS) einiges an Geld wert gewesen. So soll der Rüstungskonzern für "Lobbying" und "Öffentlichkeitsarbeit" nicht weniger als 41 Millionen Euro springen haben lassen. Die Gelder flossen an acht Personen bzw. in deren Unternehmen. Bereits 2007 stieß die Innenrevision auf Ungereimtheiten - doch formale Beweise konnte man damals keine finden.