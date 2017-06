Afghane nach Sexattacke jetzt doch verhaftet

Der 18- jährige Afghane, der am Samstagabend am Wiener Donauinselfest eine 21 Jahre alte Frau zu vergewaltigen versucht haben soll , ist nun doch festgenommen worden. Für den Burschen klickten am Mittwoch die Handschellen - "aufgrund des vom Gericht erlassenen Haftbefehls", wie die Sprecherin des Wiener Landesgerichts für Strafsachen, Christina Salzborn, mitteilte.