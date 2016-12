Ärzte- Protest: 1500 Ordinationen sind betroffen

Geschlossene Praxen in drei Bundesländern - die Bevölkerung zeigt dafür überraschend hohe Zustimmung. So gaben laut aktueller Studie 66 Prozent Verständnis für den Ärztestreik an. Mehr als die Hälfte der Befragten würde weitere Protestmaßnahmen durchaus in Ordnung finden. Abgefragt wurde weiters das Vertrauen in Akteure der heimischen Gesundheitspolitik - mit dem Ergebnis, dass 86 Prozent der Ärzteschaft vertrauen.

Angst vor Verschlechterung der Gesundheitsversorgung

Wie die Mediziner befürchten auch die Patienten eine Verschlechterung der Gesundheitsversorgung und Leistungskürzungen. Laut Ärztekammer könnten diese Befürchtungen bald Realität werden. "Dann muss die Bevölkerung mit einer Verknappung des Angebots und einem erschwerten Zugang zur Versorgung rechnen. Das reicht von Leistungseinschränkungen in vielen Krankenhäusern, Verlängerung von Wartezeiten und Wegstrecken bis hin zum Aussterben des klassischen Hausarztes vor allem in der Peripherie", warnt Kammerpräsident Artur Wechselberger. Nur eine Minderheit vertraut den Akteuren in der Bundesregierung oder den Krankenkassen.

Die Versorgung in Wien, Burgenland und Kärnten ist trotz Protest aber sichergestellt. Der Ärztefunkdienst 141 ist erreichbar. In Wien haben auch die Ambulanzen der WGKK geöffnet. Alle anderen Bundesländer sind vom Protest am Mittwoch nicht betroffen.

Martina Münzer, Kronen Zeitung