Ärger über Wiener Linien: "Das ist Schikane"

Keine gültigen Tickets und kein funktionierendes Onlineportal. Das ist vielen Fahrgästen der Wiener Linien zum Verhängnis geworden: 103 Euro Strafe müssen sie nun berappen. Grund dafür ist das viel zu frühe Auslaufen des aktuellen Semestertickets.

"Hatten noch Vorlesungen und Prüfungen"

"Wir hatten auch in den ersten Februartagen noch Vorlesungen und Prüfungen. Das ist eine reine Schikane", empört sich Nikolaus H. Der 24- jährige Student und seine Freundin gerieten bei der Station Schottentor in eine Kontrolle. Wobei die beiden die Anzeige augenblicklich in bar bezahlten, was wohl ein schwerer Fehler war. Als sie nämlich bei den Verkehrsbetrieben anfragten, wurden sie forsch abgewiesen: "Sie haben schon bezahlt, da können wir nichts machen", hieß es dazu beim Kundenservice.

Für Nikolaus H. eine Zumutung: "Verspätungen und verunreinigte Stationen müssen wir als Kunden einfach so hinnehmen, aber wenn man ein wenig Nachsicht einfordert, ist es mit der Freundlichkeit vorbei."

