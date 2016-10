Ägypten: Burgenländer vorzeitig aus Haft entlassen

F., der sich mit einer Sicherheitsfirma selbstständig gemacht hatte, war am 2. November 2011 bei seiner Ankunft auf dem Flughafen Kairo festgenommen worden. Er war mit vier deklarierten Gewehren und 200 Stück Munition für seinen ersten großen Auftrag nach Ägypten gereist, bei dem es um die Bewachung eines Schiffstransports ging.

Ehefrau: "Für mich war es wirklich ein Schock"

Nach dem Urteil zu sieben Jahren Freiheitsstrafe brach für die Familie des 36- Jährigen eine Welt zusammen. "Für mich war es wirklich ein Schock. Es war so, als ob man mir die Luft zum Atmen nehmen würde", so Lisa F., die verzweifelte Ehefrau des Burgenländers, kurz nach dem Prozess.

Und auch Hannes F. hatte danach schwer zu kämpfen - nicht nur seelisch, sondern auch körperlich. Zuletzt war der Burgenländer im April an einer Herzmuskelentzündung erkrankt und musste medizinisch versorgt werden. Etwa zeitgleich brachte die österreichische Botschaft in Ägypten jedoch auch einen Antrag auf vorzeitige Entlassung des 36- Jährigen ein, dem nun offenbar stattgegeben wurde. Noch am Dienstag soll Hannes F. mit seiner Familie wieder vereint sein.