Absturz bei Bergung: Alpinist außer Lebensgefahr

Nach dem tödlichen Alpinunglück am Wochenende in den Eisenerzer Alpen wird nun nach der Ursache für den Absturz des Bergretters sowie des Wiener Ehepaares gesucht. Laut Landespolizeidirektion Steiermark dürfte das Seil gerissen sein, denn Reste waren nach dem Unglück noch am Hubschrauber. Eine Expertenkommission untersucht nun den Fall. Ergebnisse werden aber erst in einigen Tagen erwartet.