Abschleppwagenfahrer befreit Unfallopfer mit Kran

Ein Abschleppwagenfahrer ist am Mittwoch in Niederösterreich zum Lebensretter geworden. Alexander Dupal kam zufällig an einer Unfallstelle vorbei, bei der ein Mann unter einem Pkw eingeklemmt worden war. Mit dem Kran seines Abschleppwagens konnte Dupal den Verunglückten befreien, sodass die Rettung den Schwerverletzten versorgen konnte.