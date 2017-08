Abkühlung: Wochenende bringt Gewitter und Regen

In den westlichen Landesteilen ist es am Freitag trüb und es kommt immer wieder zu Regenschauern. Im Süden ist ebenfalls mit vielen Wolken zu rechnen, dort ziehen wiederholt kräftige Regenschauer oder Gewitter durch. Im Norden und Osten gibt es längere sonnige Phasen, aber auch dort ist tagsüber mit durchziehenden, teils kräftigen Regengüssen oder Gewittern zu rechnen. Nach Frühtemperaturen von zwölf bis 22 Grad variieren die Tageshöchstwerte stark zwischen 14 bis 33 Grad, mit den höchsten Werten im Osten.

Wolken und teilweise Regen

Am Samstag überwiegen von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich meist die Wolken und zeitweise regnet es auch noch. Im Osten und Süden setzt sich am Nachmittag dann langsam die Sonne durch. Im Norden bläst mäßiger bis lebhafter Wind, ansonsten schwacher bis mäßiger Wind. Zu Tagesbeginn hat es zehn bis 18 Grad, am Nachmittag 16 bis 24 Grad.

Am Sonntag ziehen zeitweise dichte Wolken durch, dazwischen zeigt sich aber auch etwas die Sonne. Am meisten Sonnenschein gibt es im Süden, aber auch hier bilden sich tagsüber verbreitet Quellwolken. An der Alpennordseite muss immer wieder mit etwas Regen gerechnet werden. Der Wind weht im Osten mäßig, vorübergehend auch lebhaft aus West bis Nordwest, sonst bleibt es eher schwach windig. Zehn bis 17 Grad sind in der Früh zu erwarten, 20 bis 27 Grad sind es im Tagesverlauf.

Foto: APA/dpa/Wolfgang Kumm

Bis zu 31 Grad am Wochenbeginn

Am Montag wechseln Sonne und Wolken einander ab, vor allem im Süden ist es mehr bewölkt als zuletzt. Im Bergland entwickeln sich mit den Quellwolken immer wieder auch Regenschauer, mitunter sogar Gewitter. Im Flachland sollte es trocken bleiben. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Süd. Die Tiefstwerte liegen bei zehn bis 18 Grad, die Höchsttemperaturen bei 23 bis 29 Grad.

Am Dienstag überwiegt laut ZAMG wieder der Sonnenschein, nur im Bergland können sich tagsüber Quellwolken auftürmen und vereinzelt sind dann auch Regenschauer oder Gewitter möglich. Der Wind weht generell schwach, im östlichen Flachland auch mäßig aus Ost bis Süd. Die Frühtemperaturen liegen zwischen zwölf und 17 Grad, die Tageshöchstwerte zwischen 24 und 31 Grad.

Foto: APA/dpa/Karl-Josef Hildenbrand