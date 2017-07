Abgängige Zwölfjährige wieder aufgetaucht

Gute Nachrichten gibt es aus Vorarlberg: Die seit Donnerstag vermisste zwölf Jahre alte Anelia ist am Sonntagabend wieder aufgetaucht. Die Schülerin hatte am Tag ihres Verschwindens abends die elterliche Wohnung in Feldkirch verlassen, war seither wie vom Erdboden verschluckt und auch per Handy nicht mehr erreichbar gewesen.