Ab Montag kommt die Spanienhitze auch zu uns

Auf der iberischen Halbinsel ächzen Einwohner und Urlauber seit Wochen unter einer beispiellosen Hitzewelle: Am Donnerstag hatte es in der südspanischen Gemeinde Montoro 47,3 Grad - zuletzt seien 1994 in Murcia ähnlich hohe Temperaturen verzeichnet worden, berichten Meteorologen. Nach einer zwischenzeitlichen Abkühlung am Wochenende steigen ab Montag die Temperaturen auch in Österreich wieder merklich an und werden im Wochenverlauf sogar die 35- Grad- Grenze knacken.