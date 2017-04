90 Österreicher auf syrischer Fahndungsliste

Verhaftet werden soll demnach etwa der junge Wiener Firas H., der sich der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat angeschlossen und im Internet IS- Propaganda auf Deutsch verbreitet habe. Er soll allerdings 2014 ums Leben gekommen sein. Gefahndet werde auch nach den beiden "Dschihad- Mädchen" aus Wien , die nach Syrien gereist seien und von denen ebenfalls mindestens eine tot sein dürfte.

Die Wiener "Dschihad-Mädchen" Sabina S. (li.) und Samra K. (re.) Foto: Interpol

Auch FPÖ- Politiker auf Fahndungsliste

Etwa ein Drittel der Personen auf der Liste habe arabische Namen. Bekannte Aktivisten seien nicht unter ihnen. Außerdem schienen fünf freiheitliche Politiker auf, einer von ihnen habe sich mittlerweile aus der Partei zurückgezogen. Andere österreichische Politiker stünden nicht auf der Liste, zu finden seien aber ein ehemaliger Kommandant des österreichischen UNO- Kontinents am Golan, mehrere Geschäftsleute sowie der 1997 verstorbene Nahostexperte, Journalist und Autor Hans Benedict.

Experte vergleicht Haft in Syrien mit IS- Folter

Die Liste sei "sehr schlampig geführt", viele Namen seien falsch geschrieben, Passnummern fehlten, so der Schweizer Journalist Kurt Pelda, der lange in Syrien gearbeitet hat und ebenfalls auf der Liste steht, gegenüber ORF- Radio. Das zeige, wie syrische Geheimdienste arbeiteten: "Die Geheimdienste leben vor allem von ihren Folterkellern und den Aussagen, die sie dort erzwingen. Das zeigt, dass, wenn gefoltert wird, man sich auf diese Dinge konzentriert und nicht - wie in Demokratien üblich - auf sauberes Recherchieren. Syrien ist ein totalitärer Staat." Eine Verhaftung durch den syrischen Geheimdienst sei praktisch gleichbedeutend damit, in die Hände des IS zu fallen.