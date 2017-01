86- Jährige prügelt mit Fäusten auf Einbrecher ein

"Das war also meine Neujahrsüberraschung." - Margarete G. aus dem niederösterreichischen Baden sagt diesen Satz im "Krone"- Interview ohne viel Emotion. Obwohl sie die Hölle durchlebte: Ein oder zwei Unbekannte standen mitten in der Nacht vor ihrem Bett. Die Pensionistin löste ihren Taschenalarm aus, schlug dem Täter siebenmal ins Gesicht - und damit in die Flucht.